По словам президента, Украина неизменно работает на двух направлениях нашей внешней политики – европейском и евроатлантическом.

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем и обсудил, в частности, путь Украины в ЕС. Глава государства заявил, что Украина всегда была Европой и российские бомбы не изменят объективную реальность, которую защищают украинцы.

"Сегодня встретился в Киеве с премьер-министром Латвии. Поблагодарил за новый оборонный пакет для нашего государства, за принципиальную поддержку на всех уровнях – от оружия до политики, от санкций против России до юридических вопросов. Неизменно работаем на двух направлениях нашей внешней политики – европейском и евроатлантическом. Со всеми партнерами. С официальными и общественными деятелями, с политиками и всеми другими сообществами, кто имеет влияние", – отметил президент в вечернем видеообращении.

Зеленский также отметил, что с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем он обсудил соответствующие перспективы Украины в этом году на пути в ЕС и НАТО.

Видео дня

"Украина всегда была Европой. Украина всегда будет Европой. Российские бомбы не изменят объективную реальность. Реальность, которую защищают украинцы. Я благодарю всех, кто бьется сейчас под Марьинкой, под Бахмутом, под Авдеевкой, на Луганщине, на участках фронта на юге. Спасибо всем, кто приучает Россию к тому, что ответственность за зло неизбежна", – сказал президент.

Война в Украине: помощь от Латвии

16 марта 2023 года стало известно, что Латвия дополнительно выделит Украине военную помощь на сумму 70 миллионов евро. Всего Украина получила помощь от Латвии более чем на 300 миллионов евро.

Кроме того, Латвия – одна из стран, которые поддерживают вступление Украины в НАТО. Так, президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что членство Украины в Альянсе будет дополнительным плюсом для НАТО.

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