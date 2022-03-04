Этот центр НАТО является аккредитованным в Альянсе хабом по кибер-информации.

Украина станет участником-контрибутором Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО.

Как говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, на этой неделе прошло заседание Руководящего комитета Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО.

Представители 27 стран-спонсоров в составе руководящего комитета единодушно проголосовали за принятие Украины в состав этого центра в качестве участника-контрибутора.

"Участие Украины в работе Центра усилит обмен киберопытом с другими странами-участницами. Украина может поделиться ценным опытом из первых рук в отношении некоторых противников в области кибербезопасности, который можно будет использовать для дальнейших исследований, обучения и тренировки", – подчеркнул директор Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО полковник Яак Тариен.

Этот центр НАТО является аккредитованным в Альянсе хабом по кибер-информации, исследовательским центром и органом, осуществляющим подготовку и тренировку специалистов по кибербезопасности. Международная военная организация со штаб-квартирой в Таллинне сосредоточена на осуществлении междисциплинарных прикладных исследований, проведении консультаций, подготовке и тренировке специалистов в области кибербезопасности.

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