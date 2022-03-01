Счет будет использоваться для зачисления благотворительной помощи из Украины и из-за рубежа.

Национальный банк открыл Министерству социальной политики Украины текущий счет для гуманитарных целей.

Как сообщает пресс-служба регулятора, счет будет использоваться для зачисления благотворительной помощи из Украины и из-за рубежа.

Министерство социальной политики будет использовать собранные средства для обеспечения поддержки граждан Украины, которые больше всего страдают от войны.

"Российская агрессия оставила тысячи украинцев без жилья, денег, одежды, еды и других элементарных вещей. Однако Украина и мир не оставляют их наедине со своим горем – финансовая поддержка активно поступает от граждан нашей страны, так и из-за рубежа. Чтобы упорядочить поступление средств от доноров на гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам, Национальный банк открыл счет Минсоцполитики, который будет аккумулировать благотворительные взносы на социальные нужды в военное время. В отличие от спецсчета, открытого для финансирования потребностей Вооруженных сил Украины, средства с этого счета потрачены для помощи гражданам, которые больше всего страдают от войны с Россией", – отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Он пояснил, что полученные на этот счет средства будут направляться Министерством социальной политики на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройства мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, обеспечение их одеждой и обувью, предоставление лекарств и медицинских препаратов; обеспечение населения товарами первой необходимости,

предоставление одноразовой денежной помощи, удовлетворение других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека.

Реквизиты счета Министерства социальной политики: UA823000010000032302338301027

Счет – мультивалютный, создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (долларах США, евро, британских фунтах), так и от украинского бизнеса и граждан в национальной валюте. Национальный банк при необходимости будет обновлять перечень реквизитов для оказания благотворительной помощи, направленной на гуманитарные цели.

Полные реквизиты для зачисления средств в разных валютах опубликованы на сайте Нацбанка.

Война против Украины: