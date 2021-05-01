Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал назначение посла Украины при НАТО.
Об этом глава МИД рассказал в интервью "Радио Свобода".
По его словам, кандидат на пост главы украинской миссии при НАТО уже утвержден.
"Кандидат есть, и уже мы работаем, он утвержден, и мы работаем над отправкой посла", - сказал министр.
Ведущая отметила, что есть слухи, якобы Офис президента тормозит вопрос назначения посла. Однако Кулеба возразил.
Читайте такжеКулеба о вступлении Украины в ЕС и НАТО: "Ничего из области фантастики""Нет, Офис президента не тормозил этот вопрос. А долго эта история длилась, потому что был личный фактор, определенный человеческий. Потом были разные кандидаты, которые пытались эту позицию занять, но, по моему мнению и по мнению президента, не отвечали они этим требованиям, поэтому их тоже надо было отодвинуть от этой перспективы. Но я абсолютно могу заверить, что ни МИД, ни президент Украины никоим образом не тормозили этот процесс. Нам нужен посол при НАТО, я очень недоволен тем, что это заняло столько времени, но сейчас мы движемся максимально быстро вперед к назначению", - заявил Кулеба.
Вступление Украины в НАТО
- В начале апреля во время телефонного разговора с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе.
- "Мы преданы реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ", - сказал президент.
- Он также призвал страны-члены Организации Североатлантического договора и в дальнейшем усиливать присутствие Альянса в Черноморском регионе.
- В Кремле в свою очередь заявили, что членство в НАТО может лишь ухудшить ситуацию на Донбассе.
- По словам представительницы Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, вступление Украины в НАТО якобы может привести к "необратимым последствиям для украинской государственности" и "масштабной эскалации" на юго-востоке страны.
- Представители оборонных ведомств США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании тем временем подтвердили, что двери Организации Североатлантического договора для Украины остаются открытыми.
- Последним главой миссии Украины при НАТО был Вадим Пристайко. Однако в 2019 году он стал заместителем главы администрации президента, а потом министром иностранных дел. Сейчас обязанности главы миссии исполняет Георгий Толкачев.
Справка УНИАН. Миссия Украины при Организации Североатлантического Договора - это дипломатическое представительство при международной организации, основанное с целью обеспечения постоянного сотрудничества Украины с НАТО и участия в Совете Евроатлантического Партнерства, а также реализации положений Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, подписанной в Мадриде 9 июля 1997 года.
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