Сейчас у Украины нет главы миссии при НАТО, его обязанности исполняет Георгий Толкачев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал назначение посла Украины при НАТО.

Об этом глава МИД рассказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, кандидат на пост главы украинской миссии при НАТО уже утвержден.

"Кандидат есть, и уже мы работаем, он утвержден, и мы работаем над отправкой посла", - сказал министр.

Ведущая отметила, что есть слухи, якобы Офис президента тормозит вопрос назначения посла. Однако Кулеба возразил.

Читайте такжеКулеба о вступлении Украины в ЕС и НАТО: "Ничего из области фантастики""Нет, Офис президента не тормозил этот вопрос. А долго эта история длилась, потому что был личный фактор, определенный человеческий. Потом были разные кандидаты, которые пытались эту позицию занять, но, по моему мнению и по мнению президента, не отвечали они этим требованиям, поэтому их тоже надо было отодвинуть от этой перспективы. Но я абсолютно могу заверить, что ни МИД, ни президент Украины никоим образом не тормозили этот процесс. Нам нужен посол при НАТО, я очень недоволен тем, что это заняло столько времени, но сейчас мы движемся максимально быстро вперед к назначению", - заявил Кулеба.

Вступление Украины в НАТО

Справка УНИАН. Миссия Украины при Организации Североатлантического Договора - это дипломатическое представительство при международной организации, основанное с целью обеспечения постоянного сотрудничества Украины с НАТО и участия в Совете Евроатлантического Партнерства, а также реализации положений Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, подписанной в Мадриде 9 июля 1997 года.

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Автор: Катерина Комолова