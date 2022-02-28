Украина просит Евросоюз о безотлагательном присоединении по новой спецпроцедуре / фото УНИАН, Александр Синица
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина просит Евросоюз о безотлагательном присоединении по новой спецпроцедуре.
Об этом президент сообщил в своем видеообращении.
"Мы обращаемся к Европейскому союзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре", - сказал он.
Зеленский отметил, что Украина благодарна партнерам за то, что они рядом с нами.
"Но наша цель - быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", - отметил он.
Зеленский уверен, что это справедливо.
"Я уверен, что мы этого заслужили. Я уверен, что все это возможно", - подчеркнул глава государства.