Руководство стран-партнеров уведомлено об этом предложении Украины.

Украина призвала российских и белорусских военных не выполнять преступные приказы по захвату территорий Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответсвующее обращение озвучил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге.

"Уважаемые солдаты Российской Федерации и Беларуси, не выполняйте преступные приказы. По ходу кампании, которую вы можете отслеживать, прекрасно видно, что еще сутки-двое, и вы захлебнетесь в наступлении", - подчеркнул Арестович.

"Командование применяет вас как мясо. Иначе объяснить движение легкобронированной техники в крупнонаселенные города с очень серьезной обороной, как Киев и Харьков, и которые раскалашмачивают за час, невозможно. Смертями ваших товарищей по оружию переполнен весь интернет. И я думаю, что вы прекрасно понимаете, что даже если лично каждый из вас уцелеет, что маловероятно, вот этот последний бой, который вы пытаетесь дать в районе Харькова и Киева, ни к чему, кроме смертей, не приведет", - сказал Арестович в обращении.

Он заявил, что уже многие из российских войск общаются с местными жителями, пытаются договариваться, многие сдались в плен.

"Но я хочу подчеркнуть одну важную вещь – мы не считаем это пленом. Мы не считаем вашу сдачу и переход на нашу сторону чем-либо позорным. Мне кажется, вы сохраняете этим самым свою воинскую честь. Более того, вы делаете серьезный выбор в жизни, отказываясь от агрессивной войны, которая не красит ни Российскую Федерацию - великое государство с великим народом и великой культурой, ни Беларусь – наших добрых соседей с великой культурой и которых мы считаем родными нам людьми исторически", - заявил советник главы Офиса президента Украины.

Он призвал складывать оружие или отказываться от выполнения преступных приказов и отметил, что руководство стран-партнеров уведомлено об этом предложении Украины.

"Тем из вас, кто перейдет на нашу сторону, будут даны соответствующие гарантии. По крайней мере, предварительные переговоры об этом ведутся", - сказал Арестович.

По его словам, такой поступок будет мужественным поступком человека, который в исторический момент для всего мира нашел в себе силы сделать личный выбор, а не быть "пустой марионеткой на службе у полусумасшедшего диктатора".

"Вы можете не переходить на нашу сторону, не сдаваться в плен. Просто блокируйте выполнение преступных приказов. Как военный человек, вы знаете прекрасно, что есть миллион способов не выполнить приказ – заблудились, поломались, не работает радиостанция и т.д. Мы верим в вас и рассчитываем на ваше мужество, честь и благоразумие", - сказал Арестович.

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