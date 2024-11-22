Генеральный секретарь Альянса может отправиться в частную резиденцию республиканца, выяснили журналисты.

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, скорее всего, станет ведущим представителем Европы в дискуссиях с республиканцем Дональдом Трампом, которого избрали новым президеном США.

Ожидается, что скоро генсек Альянса посетит Штаты, чтобы поговорить с американским политиком о стратегии переговоров насчет мира в украинском государстве, сообщил журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на сведения нескольких чиновников.

"Рютте вскоре отправится в Мар-а-Лаго (частная резиденция Трампа во Флориде, - Ред.), чтобы обсудить стратегию мирных переговоров по Украине…", - отмечается в материале.

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По словам высокопоставленного немецкого чиновника, послание Рютте Трампу может заключаться в том, что в интересах США и Европы установление справедливого и прочного мира, который не поощряет агрессию РФ и может обеспечить прочные гарантии безопасности для Украины.

Напомним, Дональд Трамп до избрания президентом США не раз говорил, что может быстро завершить войну в Украине, однако не уточнял, как именно может достичь такой цели.

В центре внимания Украина - переговоры о мире возможны или нет

В середине ноября президент Владимир Зеленский говорил, что мирные переговоры с Россией возможны только в том случае, если наша страна будет сильной и не наедине "с убийцей".

Ранее российский диктатор Владимир Путин выдвинул ультиматум для прекращения боевых действий в Украине. В частности, главарь россиян захотел, чтобы Украина отказалась от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Киев не раз говорил, что от своей земли и от людей, которые там живут, не откажется.

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