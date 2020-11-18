Больше жалоб, чем против Украины, подано против Турции и России.

Украина вошла в тройку стран по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека.

Об этом свидетельствует статистика ЕСПЧ относительно дел, которые направлены в суд и должны быть рассмотрены.

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В частности, по состоянию на 31 октября в Европейском суде по правам человека

В частности, по состоянию на 31 октября в Европейском суде по правам человека находилось 61 тыс. 250 заявлений.

При этом, из них 10 тыс. 100 жалоб (16,5%) направлены против Украины, которая занимает третье место среди всех стран, против которых подавали жалобы.

Второе место - у Турции. Против нее подали 10 тыс. 150 жалоб (16,6%).

Абсолютным лидером является Российская Федерация. Против нее подали 14 тыс. 50 жалоб (22,9%).

Украина опережает Румынию (8 тыс. жалоб), Италию (3 тыс. 400) и Азербайджан (1 тыс. 950).

Отказ ЕСПЧ применять срочные меры для защиты храмов ПЦУ в Крыму

Европейский суд по правам человека решил не применять срочных мер для защиты храмов Украинской православной церкви в Крыму.

Заявители требовали прекратить действия российской оккупационной власти в Крыму, направленные на изгнание ПЦУ из центра ее Крымской епархии - Кафедрального собора святых князей Владимира и Ольги в Севастополе, а также снос церкви ПЦУ в Евпатории.

По мнению ЕСПЧ, действия российских оккупационных властей не представляют серьезного и непоправимого риска нарушения основополагающих прав в соответствии с Европейской конвенцией прав человека.

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Автор: Виталий Саенко