В то же время санкции поддержали семь стран.

Украина не присоединилась к пятому пакету санкций Евросоюза против режима Александра Лукашенко в Беларуси, связанных с продолжением нарушения прав человека и "инструментализацией" незаконной миграции.

Об этом свидетельствует декларация вице-президента Европейской комиссии и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

В частности, 2 декабря Совет ЕС принял решение о введении ограничительных мер в отношении 17 человек и 11 учреждений и компаний из-за событий в Беларуси.

"Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединились к этому решению Совета ЕС", - отмечается в декларации.

Следовательно, эти страны обеспечат, чтобы их национальная политика была согласована с соответствующим решением о расширении санкций.

В свою очередь, Евросоюз принимает во внимание и приветствует присоединение этих стран.

Таким образом, это решение свидетельствует, что Украина не присоединилась к пятому пакету санкций Евросоюза против режима Лукашенко.

Новые санкции ЕС против режима Лукашенко: подробности

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Евросоюз официально утвердил пятый пакет санкций против режима Лукашенко.

Под ограничительные меры попали авиакомпания "Белавиа", республиканское унитарное предприятие "Центркурорт", туристический оператор "Оскартур", отель "Минск", гостиница "Планета", пограничное белорусское подразделение "Отдельная служба активных мероприятий", оператор чартерных полетов "Cham Wings Airlines", визовый сервис "VIP Grub", филиал "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот", Государственное производственное объединение "Билоруснафта" и предприятие "Белшина".

Читайте также"Беларусь рискует потерять государственность": режим Лукашенко признал действие санкций ЕСТакже санкции введены против Игоря Крючкова, Анатолия Лаппо, Константина Молостова, Павла Харченко, Игоря Гутника, Александра Давидюка, Максима Бутранца, Анатолия Глаза, Сергея Епихова, Игоря Любовицкого, Сергея Гиргеля, Валентина Кулика, Андрея Прокопука, Игоря Маршаловых, Анны Соколовской, Марата Маркова и Дмитрия Карсюка.

Всего теперь санкции Евросоюза применяются против 183 человек и 26 учреждений и компаний из Беларуси. Ограничительные меры предусматривают замораживание активов, а гражданам ЕС и компаниям запрещено предоставлять финансовые средства подсанкционным физическим и юридическим лицам.

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