Президент настаивает на необходимости предоставления Украине ПДЧ в НАТО.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна соответствовать стандартам НАТО и проводить необходимые реформы, однако сейчас явно не реформы способны не допустить расширения агрессии РФ.

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Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Сегодня Украина нуждается в действиях. И лучше всего для этого - дать нам План действий по членству в НАТО", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, ВСУ сдерживают единую агрессию в Европе, выстояли уже в течение более 7 лет и постоянно совершенствуются.

"Это точно не секрет для тех наших друзей из НАТО, которые приезжают в Украину, участвуют в совместных учениях с нашими военными, проводят тренинги. Мы понимаем, что Украина должна соответствовать стандартам НАТО, и проводим необходимые реформы. Однако нельзя сводить все только к реформам и особенно сейчас, когда явно не реформы способны не допустить расширения российской агрессии", - подчеркнул Зеленский.

Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

9 февраля 2021 года Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после получения статуса партнера с расширенными возможностями Украина должна получить ПДЧ в НАТО.

25 февраля генсек НАТО во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.

5 марта вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

6 апреля Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом назвал движение Украины к членству в Альянсе единственным путем к окончанию войны на Донбассе. В Белом доме заявили, что решение о членстве Украины в НАТО зависит от всех стран - членов Альянса.

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Автор: Константин Гончаров