Отмечается. что состоялся "обстоятельный и искренний" разговор глав МИД Украины и Венгрии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о ходе встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, которая состоялась в Брюсселе. Об этом глава МИД сообщил в Instagram.

"Мы говорили час. Был очень долгий, искренний разговор", - сообщил Кулеба.

По его словам, он давно знаком с Сийярто, но с начала полномасштабного вторжения России впервые так основательно удалось поговорить.

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"Мы честно отвечали на вопросы друг друга, - подчеркнул Кулеба. - Безусловно, главной темой было решение Европейского Совета по открытию переговоров о членстве Украины в ЕС. Понимаю, что все ждут ответ: да или нет? Дайте немного времени. Я сейчас буду докладывать президенту Зеленскому. Петер будет докладывать своему премьер-министру".

"Между тем, хочу дать один сигнал. Я четко сказал Петеру: у нас общее будущее в Европе. Мы должны туда как можно быстрее дойти", - добавил глава МИД.

Как сообщал УНИАН, действующее правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном последовательно ведет политику, которая вредит евроатлантическим стремлениям Украины и подрывает обороноспособность нашего государства. Например, на этой неделе партия Орбана подала в парламент резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Кроме того, Венгрия систематически блокирует выделение средств ЕС на закупку оружия для Украины. В течение почти всего года Венгрия блокирует одобрение 8-го транша на сумму 500 млн евро из Европейского фонда мира.

Также Орбан заявлял о намерениях заблокировать одобрение создания Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024 - 2027 годов.

Сегодня, 11 декабря, Кулеба сообщил, что отказ на текущем этапе истории от начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз будет иметь разрушительные последствия для всех на континенте. По его словам, борьба за решение об открытии переговоров о вступлении Украины в Европейский союз продлится до последней минуты саммита с участием глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза 14-15 декабря.

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