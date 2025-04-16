Во внешнеполитическом ведомстве Украины убеждены, что надо усиливать давление на Москву, чтобы она начала серьезно относиться к миру.

Украина проведет новые раунды переговоров с США с целью поиска путей прекращения российской захватнической войны и агрессии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал на брифинге.

В частности, у спикера спросили, запланированы ли в ближайшее время дальнейшие контакты Украины и США в рамках мирных усилий президента США Дональда Трампа, возможно в Саудовской Аравии, Турции или другой стране.

"Продолжается постоянно работа. Мы убеждены, что будут еще раунды переговоров. Мы подчеркиваем, что Украина 36 дней назад согласилась на полное прекращение огня. 36 дней Россия отказывается принять это полное прекращение огня, зато выдвигает какие-то требования и ультиматумы, и продолжает террор против украинцев, особенно против гражданских людей", - сообщил Тихий.

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Представитель МИД также напомнил о смертельных российских ракетных ударах по Кривому Рогу и Сумах. Он подчеркнул, что Украина, как никто другой, заинтересована в мире.

"Украина, как никто, заинтересована в том, чтобы мирный процесс продвигался вперед. Украина продемонстрировала свой конструктив, когда речь идет о взаимодействии с Соединенными Штатами, и мы рассчитываем на конструктив с российской стороны, но, пока, видим только террор. И мы убеждены, что нужно усиливать давление на Москву для того, чтобы в Москве начали серьезно относиться к миру, а не пренебрегать предложениями и пренебрегать не только Украиной, но и США и других международных партнеров, которые призывают к миру", - заявил Тихий.

Переговоры о прекращении огня - важные новости

Как сообщал УНИАН, 11 марта в Саудовской Аравии Украина заявила о готовности к введению 30-дневного полного прекращения огня, но в том случае, если на такие же шаги согласится Россия.

В то же время российский диктатор и инициатор войны Владимир Путин выдвинул свои условия по перемирию. Он заявил, что на данный момент Украина не должна проводить мобилизацию и подготовку военнослужащих, а также не должна получать от союзников вооружение.

23-25 марта состоялся еще один раунд переговоров между Украиной и США, но на техническом уровне. Стороны договорились о безопасном судоходстве в Черном море, а также внедрить договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Украина придерживается этих обязательств, а вот Россия уже наносила удары по украинской энергетике.

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