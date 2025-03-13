Путин продолжает выдвигать свои требования, но вопрос заключается в том, согласится ли пойти на уступки сам Трамп.

Еще до того, как самолет со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом сел в Москве, Кремль уже выдвинул список требований в процессе завершения полномасштабной войны. В частности, Украине хотят запретить вступление в НАТО, а международное сообщество должно признать захват Россией Крыма и украинских областей — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской.

Кроме того, после заключения соглашения на территории Украины не должно быть иностранных миротворческих сил. Если администрации Трампа действительно было передано письмо с вышеуказанными требованиями, то второй этап переговоров "развернется на поле боя", пишет The Telegraph.

Чем дольше Россия затягивает с 30-дневным прекращением огня, тем больше у нее шансов полностью вернуть часть Курской области, в которой находятся ВСУ, лишая Украину одного из ее "козырей".

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Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц — ключевые переговорщики с американской стороны, которые стремятся заключить сделку как можно быстрее. Они не раз об этом заявляли. России же выгодно затягивать процесс, даже если речь идет всего о 30-дневном перемирии. СМИ пишет, что, возможно, из-за этого переговорщики, находящиеся под давлением Трампа в Белом доме, могут рассмотреть возможность уступок.

Владимир Зеленский предлагал уйти в отставку, если это гарантирует Украине вступление в НАТО. Однако Россия неоднократно заявляла, что членство Украины в альянсе — это "красная линия", обвиняя расширение НАТО в Восточной Европе в том, что именно оно стало причиной ее вторжения в Украину в 2022 году.

При этом некоторые аналитики, включая бывшего советника по национальной безопасности Джорджа Буша-младшего Стивена Хэдли, считают, что вопрос вступления Украины в НАТО необходимо вернуть на повестку дня. Тогда как в Европе обеспокоены, выполнит ли лично администрация Трампа обязательства по статье 5 в случае нападения на одну из стран Альянса.

"Отказ от перспективы членства Украины в НАТО может стать очевидной уступкой России", - говорится в материале. Кроме того, одним из самых любопытных аспектов подготовки к переговорам является заявление Трампа о том, что Путин согласен на ввод европейских миротворцев. Тогда как все публичные сигналы из Кремля говорят об обратном.

"Позиция Путина по миротворцам может быть лишь тактикой переговоров: максималистское требование, выдвинутое для того, чтобы затем "уступить" его в качестве "жеста доброй воли", - подчеркивают журналисты. И отмечают, что реальной целью РФ является закрепление статуса над временно оккупированными территориями Украины.

Другие новости в контексте переговоров об окончании войны

Ранее УНИАН сообщал, что РФ готовится к ослаблению санкций и уже запросила предложения от компаний. Один из источников отметил, что в ведомстве распространяют специальную форму для заполнения, в которой запрашивается, какие санкции больше всего повлияли на бизнес и какие ограничения являются наиболее чувствительными.

Кроме того, мы рассказывали, что Путин попытается не допустить перемирия. При этом проблема кремлевского диктатора заключается в том, что он еще не получил в Украине того, чего хотел. Его целью было подчинить или искалечить страну, разорвать ее связи с Западом, избавиться от проблемного президента и надолго ослабить ее вооруженные силы.

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