Кулеба объяснил, на какие компромиссы готова Украина, чтобы вернуть под контроль Донбасс
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о компромиссах, на которые готова идти украинская сторона в переговорах с Россией, чтобы вернуть под контроль оккупированный Донбасс.
Об этом он рассказал в интервью Главком.
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«Первое – полный контроль за границей Украины. Второе – статус отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, определенный законодательством и в пределах широкой формы децентрализации, и отсутствие какого-либо права вето на общенациональные решения», – сказал он.
Кулеба отметил, что Украина – унитарное государство, децентрализованное.
Также глава МИД напомнил слова Зеленского об обязательном выводе из Донбасса иностранных группировок, техники и разоружение боевиков.
«То есть все, кто незаконно вооружен, должны быть разоружены. А они могут себя называть хоть Нацгвардия, хоть «милиция», хоть «полиция» или «внутренние войска». О том, как будет обеспечиваться порядок на этих территориях в процессе деоккупации, надо договариваться», – добавил он.
Как сообщал УНИАН, ранее Кулеба заявил о необходимости расширять санкции Европейского Союза против России Федерации за аннексию ею Крыма.
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