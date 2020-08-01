Кулеба объяснил, на какие компромиссы готова Украина, чтобы вернуть под контроль Донбасс

Кулеба отметил, что Украина – унитарное государство, децентрализованное.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о компромиссах, на которые готова идти украинская сторона в переговорах с Россией, чтобы вернуть под контроль оккупированный Донбасс.

Об этом он рассказал в интервью Главком.

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«Первое – полный контроль за границей Украины. Второе – статус отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, определенный законодательством и в пределах широкой формы децентрализации, и отсутствие какого-либо права вето на общенациональные решения», – сказал он.

Кулеба отметил, что Украина – унитарное государство, децентрализованное.

Также глава МИД напомнил слова Зеленского об обязательном выводе из Донбасса иностранных группировок, техники и разоружение боевиков.

«То есть все, кто незаконно вооружен, должны быть разоружены. А они могут себя называть хоть Нацгвардия, хоть «милиция», хоть «полиция» или «внутренние войска». О том, как будет обеспечиваться порядок на этих территориях в процессе деоккупации, надо договариваться», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Кулеба заявил о необходимости расширять санкции Европейского Союза против России Федерации за аннексию ею Крыма.

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