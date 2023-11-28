Генсек подчеркнул, что Украине необходима поддержка Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что украинцам необходимо готовиться к усилению атак России по объектам инфраструктуры.

Соответствующее заявление генсек сделал во время пресс-конференции на заседании министров иностранных дел стран Альянса в Брюсселе.

"Мы конечно рассмотрим ситуацию в Украине. Мы видим интенсивные боевые действия вдоль линии фронта. И мы видим волны ударов беспилотников по украинским городам, объектам инфраструктуры. И надо готовиться к большему количеству нападений против украинских городов. Поэтому очень важно, чтобы страны-члены НАТО и в дальнейшем поддерживали Украину", – отметил Столтенберг.

Генсек также добавил, что страны-члены подтвердят непоколебимую поддержку Украины на встрече Совета Украина-НАТО, где будет присутствовать министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Россия готовится массированно атаковать украинскую энергосистему

Россия уже начала "прощупывать" украинскую систему противовоздушной обороны на предмет возможности ударов по объектам энергетической отрасли. За последние недели объекты энергетической инфраструктуры были 60 раз атакованы россиянами из различных видов оружия.

Украинские чиновники предупреждали, что россияне накапливают ракеты, чтобы в осенне-зимний период атаковать энергетическую инфраструктуру нашего государства

ГУР в начале ноября сообщило, что противники смогли накопить, в частности, 290 модификаций ракет для комплексов "Искандеров" и 165 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

25 ноября оккупанты ночью устроили очередную атаку дронов на столицу. В Киеве воздушная тревога длилась более 6 часов. Незначительные повреждения зафиксированы в Днепровском, Голосеевском и Печерском районах Киева.

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