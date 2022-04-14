В частности, перед принятием на военную службу в УГО нужно будет пройти полиграф.

Верховная Рада расширила перечень условий для приема на службу в Управление государственной охраны (УГО) Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий ззаконопроект "О внесении изменений в закон "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" (№7179) с предложениями президента проголосовали 303 народных депутата.

С учетом предложений главы государства законом, в частности уточняются положения по кадрам УГО.

Расширяется перечень оснований для непринятия на службу в УГО. Среди таких оснований - близкие родственники лица имеют гражданство (подданство) иностранного государства, которое признано государством-агрессором, или являются лицами без гражданства.

Среди прочего, устанавливается, что граждане Украины перед принятием на военную службу (работу) в УГО, а также в определенных случаях военнослужащие и работники УГО проходят психофизиологическое исследование с применением полиграфа.

Также президент уточнил, что государственная охрана может осуществляться в отношении высоких должностных лиц, представителей иностранных государств и международных организаций, которые прибывают в Украину или находятся на ее территории.

Государственная охрана в случае наличия угрозы жизни или здоровью может осуществляться в отношении должностных лиц по решению президента Украины, принятому по представлению должностных лиц, уполномоченных выступать от имени соответствующих государственных органов, или по представлению начальника УГО.

Как сообщал УНИАН, 24 марта Верховная Рада приняла изменения в закон" О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц " (№7179), предоставив государственную охрану министру обороны и заместителю председателя парламента.

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