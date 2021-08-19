На уровне президентов будут представлены: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил полный список участников учредительного саммита "Крымской платформы по деоккупации полуострова".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

"23 августа учредителями "Крымской платформы" станут 44 государства и международные организации. Это 14 глав государств, правительств и Европейского Союза. На уровне президентов будут представлены: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия. Также в "Крымской платформе" примет участие президент Европейского Совета (Шарль Мишель). На уровне премьер-министров будут представлены: Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция. Два государства будут представлены на уровне глав парламентов: – это Чешская Республика и Швейцария", - подчеркнул Кулеба.

Читайте такжеЗеленский назвал цель Крымской платформыТакже 14 государств будут представлены на уровне министров иностранных дел: Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.

Кроме того, два государства - на уровне министров обороны: Великобритания и Португалия.

В то же время, США будут представлены личным посланником президента Джо Байдена, министром транспорта Питером Буттиджеджом.

Норвегию будет представлять государственный секретарь МИД Аудун Халворсен.

Еще участие в саммите примет три международные организации (НАТО, Совет Европы, ГУАМ) и Европейская комиссия во главе с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии по направлению "Экономика, которая работает для людей и финансовых услуг" Валдисом Домбровскисом.

В частности, НАТО представит заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ, Совет Европы - генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич, ГУАМ - генеральный секретарь Алтай Эфендиев.

Кроме того, 7 государств будут представлены на уровне послов: Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция.

Автор: Виталий Саенко