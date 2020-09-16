Сегодня исполнилось 20 лет с тех пор, как исчез основатель интернет-издания «Украинская правда» Георгий Гонгадзе.

Посольства Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии призывают привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе

Об этом говорится в сообщениях Посольства США и Британии в Украине в микроблоге Twitter.

Советник по вопросам прессы, образования и культуры Посольства США Уолтер Браунолер в своем видеообращении заявил:

"Сегодня мы вспоминаем Георгия Гонгадзе, храброго журналиста, которого убили за стремление к правде. Ни одному представителю прессы нельзя угрожать, нападать на него или арестовывать за то, что он выполняет свою работу, а преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться, чтобы виновные за это лица несли ответственность".

Браунолер отметил, что независимые СМИ являются важной частью успешных демократий.

В свою очередь, британские дипломаты подчеркнули:

"В годовщину исчезновения Георгия Гонгадзе 20 лет назад мы присоединяемся к наших украинским и международным партнерам в чествовании его памяти и в призыве привлечь виновных в его убийстве и в других преступлениях против журналистов - к ответственности".

В британском посольстве отметили, что свобода слова - это неотъемлемая часть полноценной демократии, а нападения на журналистов - это покушение на демократические ценности.

"Журналисты должны иметь возможность искать и сообщать правду безопасно и без страха запугивания или преследования", - говорится в сообщении.

Убийство Гонгадзе и расследование

Основатель интернет-издания "Украинская правда" Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Таращей Киевской области обнаружили тело без головы, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту. Останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры принадлежат Гонгадзе, были найдены в 2009 году на Киевщине.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.

В январе 2013 года к пожизненному заключению за убийство журналиста был приговорен бывший начальник департамента наружного наблюдения МВД, генерал Алексей Пукач.

Журналиста похоронили 22 марта 2016 года в Киеве на территории церкви Николая Набережного.

Заказчики убийства до сих пор не установлены.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко