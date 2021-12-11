По словам Алексея Арестовича, даже Германия, которая очень заинтересована в запуске "Северного потока-2", подтвердила, что если Россия нападет на Украину, то работа газопровода станет невозможной.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович уверяет, что США переложили в другую "корзину" санкции против "Северного потока-2" и планы отключить Россию от мировой платежной системы SWIFT.

Об этом Арестович заявил в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос о последствиях для РФ в случае масштабного нападения на Украину, которые готовят США.

"Там пакет экономических санкций очень болезненных, пакет политических санкций, санкций против... Можно сказать, что еще одна очень страшная "зрада", которую, кстати, разгоняют. Персональные санкции, помните, список из 35 человек, отключение SWIFT и санкции против "Северного потока". Это то, что было отменено в проекте бюджета Минобороны (США). Это просто не отменили, а это переложили в другую "корзину", - отметил Арестович.

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На уточняющий вопрос, не сброшены ли эти меры с повестки дня, он ответил утвердительно.

"Эта "корзина" сработает, их просто переложили в "корзину", которая сработает, если Россия пойдет. Их не отменили вообще, а просто переложили в "корзину" с наказаниями", – уточнил советник главы ОП.

На вопрос журналиста: "То есть пусть не в рамках оборонного бюджета США, но такое действие, в частности, против "Северного потока-2", чтобы он все-таки не был запущен, может быть?", Арестович отметил, что "даже Германия, которая очень заинтересована, подтвердила, что если Россия вторгнется в Украину, то работа "Северного потока" будет невозможна".

Как сообщал УНИАН, 7 декабря с помощью закрытого канала видеосвязи состоялись переговоры президента США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. Во время разговора Байден предупредил президента РФ о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

После переговоров советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден отказался идти на уступки Путину в вопросе перспективы вступления Украины в НАТО.

Также Салливан затруднился сказать, окончательно ли решил Путин напасть на Украину. В то же время советник по нацбезопасности предположил, что Путин может отказаться от планов вторжения в Украину в обмен на запуск "Северного потока-2".

9 декабря состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена.

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Автор: Виктория Токарева