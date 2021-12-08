Президент РФ заявил, что считает вопрос расширения НАТО на востоке одной из проблем безопасности в стратегической перспективе.

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байденом договорились создать спецструктуру по вступлению Украины в НАТО.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции 8 декабря после общения с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

По его словам, Байден сам предложил создать спецструктуру по обсуждению безопасности и членства Украины в НАТО. Путин согласился на это.

Президент РФ отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО вызывает повышенный и законный интерес" со стороны российской, европейской и международной общественности.

"Мы, конечно, сделаем это максимально публично", – отметил Путин.

Он назвал расширение НАТО на восток за счет Украины, "одним из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и стратегическую перспективу".

Читайте также"Эта идея неактуальна": Байден исключил военное противодействие вероятному вторжению РФ в Украину"Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае – России", – сказал президент РФ.

Напомним, 7 декабря состоялись переговоры лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина с помощью закрытого канала видеосвязи. Байден предупредил президента Российской Федерации о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

Как сказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, Байден отказался идти на уступки Путину в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

Салливан не смог сказать, окончательно ли Путин решил нападать на Украину. В то же время советник по нацбезопасности предположил, что Путин может отказаться от планов вторжения в Украину в обмен на запуск "Северного потока-2".

Также США намерены предоставить Украине дополнительную военную помощь.

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Автор: Марта Гичко