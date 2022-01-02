Спикер украинского президента уточнил, что это будет телефонный разговор.

Переговоры президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского состоятся сегодня, 2 января, после 22:00 по Киеву.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"Коллеги, поздравляю с новогодними праздниками! Желаю всем нам только хороших новостей в 2022-м году! Одна из таких - уже совсем скоро. Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22:00 по Киеву", - подчеркнул Никифоров.

Основных тем переговоров спикер президента не назвал.

Ранее Зеленский анонсировал переговоры с Байденом. Президент подчеркнул, что они состоятся 2 января. Он отметил, что во время разговора лидеры государств скоординируют свои шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе.

Читайте такжеПосол рассказала о дополнительной помощи США УкраинеКак сообщал УНИАН, 30 декабря президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвал снизить напряженность в отношениях с Украиной и предупредил о готовности решительно отреагировать в случае вторжения российских войск в Украину.

Дипломаты США и России 10 января в Женеве проведут переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности в отношении Украины.

На 12 января запланировано заседание Совета Россия-НАТО, 13 января должна состояться многосторонняя встреча в рамках ОБСЕ.

31 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопросы, связанные с концентрацией российских войск вблизи границ Украины.

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