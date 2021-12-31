Во время разговора лидеры государств скоординируют свои шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе.

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена запланирована на 2 января.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером – США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с Джозефом Байденом...", - написал президент.

Он отметил, что во время разговора лидеры государств скоординируют свои шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе.

Читайте такжеВ "Слуге народа" прокомментировали слухи о переименовании партииКак сообщал УНИАН, 30 декабря президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвал снизить напряженность в отношениях с Украиной и предупредил о готовности решительно отреагировать в случае вторжения российских войск в Украину.

Дипломаты США и России 10 января в Женеве проведут переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности в отношении Украины.

На 12 января запланировано заседание Совета Россия-НАТО, 13 января должна состояться многосторонняя встреча в рамках ОБСЕ.

31 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопросы, связанные с концентрацией российских войск вблизи границ Украины.

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