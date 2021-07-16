Алексей Арестович считает, что Запад готов договариваться с Кремлем из-за обеспокоенности ростом влияния Китая.

Недавний визит президента Владимира Зеленского в Германию не принес Украине никаких результатов, о чем свидетельствуют итоги встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Джо Байден в Вашингтоне.

Об этом на телеканале "Украина 24" заявил внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"А не принес потому, что госпожа Меркель 7 лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы на пользу России", - считает Арестович.

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Назвав Меркель "уходящим политиком", он добавил, что Зеленскому не удалось найти с ней общий язык и "общее понимание по целому спектру вопросов", а все углы в их заявлениях после переговоров были сглажены "просто чтобы не ссориться".

По мнению Арестовича, Запад готов договариваться с Россией из-за обеспокоенности ростом влияния Китая.

"Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении Байдена есть такие люди", - подчеркнул советник главы ОПУ.

Напомним, что переговоры Зеленского с Меркель состоялись 12 июля в Берлине. Одной из тем стало строительство российского газопровода "Северный поток-2" - Германия будет добиваться, чтобы Украина осталась транзитером газа и в случае запуска "трубы".

А 15 июля Меркель прибыла в США, где встретилась с американским президентом Джо Байденом. "Украинский вопрос" был одной из тем переговоров.

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Автор: Станислав Кожемякин