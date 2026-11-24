Министр обороны Германии заявил, что Украина, конечно же, имеет право наносить удары по объектам военного назначения на территории России.

Министр обороны Германии Борис Писториус (СДПГ) предупредил о возможности распространения войны на Балтийское море после вероятного нападения Украины на российский грузовой корабль в Финском заливе, сообщает Die Welt.

Издание сообщило, что после встречи со своим украинским коллегой Евгением Хмарой в Берлине Писториус заявил, что Украина, конечно, имеет право атаковать объекты военного назначения на территории России, которые используются для сдерживания российских атак на Украину.

"В то же время, конечно, Украина также несет особую ответственность. Война не должна распространиться на Балтийское море", – добавил министр обороны Германии.

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В статье говорится, что Писториус высоко оценил действия Финляндии, которая "поступала очень рассудительно и взвешенно".

Финская пограничная служба сообщила, что в восточной части Финского залива горит российское грузовое судно, и что она руководит спасательной операцией, а также готовит возможные меры по предотвращению экологического ущерба в пределах финской юрисдикции.

"В наших общих интересах, чтобы свободное судоходство не оказалось под угрозой", – отметил Писториус, который в то же время заверил Хмару в неизменной поддержке со стороны Германии.

По данным России, в выходные было совершено нападение на грузовое судно с помощью дронов.

Руководитель отдела по связям с общественностью Вооруженных сил Финляндии Аки-Маури Хухтинен, как сообщает телеканал Yle, заявил, что, вероятно, это была украинская атака на судно.

Писториус о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Писториус не видит особых оснований рассчитывать на скорейшее прекращение огня между Украиной и Россией. Министр обороны Германии пояснил, что события последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру. Кроме того, Писториус назвал неприемлемым соглашение между США и Россией без участия Украины. По его словам, такая позиция касается не только самой Украины, но и европейских стран.

Также мы писали, что Писториус отметил, что Германия не может передавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, поскольку это создает угрозу критического ослабления её собственной системы противовоздушной обороны. Он напомнил, что Германия уже поставила несколько систем и множество управляемых ракет к ним. По словам Писториуса, большего его страна пока сделать не может.

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