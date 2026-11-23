Мерц призвал Россию немедленно прекратить нарушения польского воздушного пространства.

В понедельник, 23 ноября, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Россию прекратить "опасные провокации" после того, как российские ракеты пересекли границу Польши – страны-члена НАТО, сообщает Reuters.

Он призвал Россию немедленно прекратить нарушения польского воздушного пространства и подчеркнул, что Берлин солидарен с Варшавой, а НАТО готово защищать территорию государств-членов Альянса.

"Мы должны ещё больше укрепить оборону внешних границ Европейского Союза и НАТО. Сейчас это касается и противодействия дронам, кстати, на побережье Чёрного моря – в Болгарии и Румынии, где мы наблюдали подобные инциденты также в территориальных водах этих двух стран", – отметил Мерц.

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Издание сообщило, что, выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине, Мерц также назвал "шокирующими" сообщения о том, что Россия готовится запустить в космос спутник, способный нести ядерное оружие.

"Сообщения о том, что Россия планирует также разместить ядерное вооружение в космосе, не новы, но от этого они не менее шокирующие. Это показывает, к какой эскалации Россия, очевидно, готова", – высказал мнение канцлер Германии.

Мерц подчеркнул, что противодействие беспилотникам и сдерживание подобных угроз должны стать одними из главных задач на восточном фланге НАТО.

"Ни одна страна-член НАТО не заинтересована в эскалации напряженности в регионе Балтийского моря", – заявил он.

Российские ракеты нарушили воздушное пространство Польши

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Альянс будет защищать "каждый сантиметр территории Польши". Рютте заверил, что главнокомандующий силами НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич, будет принимать все необходимые меры для выявления любых угроз обороноспособности и сдерживания и внесет соответствующие коррективы в случае необходимости. На заседании Североатлантического совета НАТО 23 ноября обсуждалось нарушение воздушного пространства Польши российскими ракетами.

Также мы писали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил намерение страны официально выразить России свое "крайнее недовольство" в связи с нарушением воздушного пространства 20 ноября. Сикорский пояснил, что Польша пока ждет, когда окончательно подтвердят, что воздушные средства, упавшие на ее территории, принадлежат России. Он подчеркнул, что польское воздушное пространство и воздушное пространство НАТО – это одно и то же.