Ответ может быть связан с повторным использованием каменного саркофага, которому около тысячи лет.

Археолог, возможно, наконец разгадал загадку неизвестного скелета, найденного на территории Вестминстерского аббатства – одной из самых известных туристических достопримечательностей Лондона, сообщает Fox News.

Оказалось, что ответ может быть связан с повторным использованием каменного саркофага, которому около тысячи лет.

Исследование посвящено останкам неизвестного человека, которые нашли в Вестминстерском аббатстве еще в 1869 году, сообщает информационное агентство SWNS.

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Скелет лежал в римском известняковом саркофаге с надписью в честь Валерия Амандина – состоятельного британца, жившего в IV веке. Однако останки внутри принадлежали не ему.

Во время раскопок археологи обратили внимание на необычную деталь: на крышке саркофага был вырезан характерный латинский крест раннесредневекового периода. Этот символ более 150 лет не давал покоя исследователям, ведь он не соответствовал времени изготовления римского погребального сооружения.

Сообщается, что новое исследование, опубликованное в Journal of the British Archaeological Association, возглавил консультант-археолог Вестминстерского аббатства Уорвик Родвелл.

К этой работе его подтолкнули результаты раскопок 2025 года в ризнице аббатства. Исследования проводились перед строительством новой сакристии короля Карла III, открытие которой запланировано на 2027 год.

Родвелл предполагает, что скелет может принадлежать одному из двух высокопоставленных средневековых монахов, умерших в XI веке. Это могли быть настоятели по имени Эльфвиг, умерший примерно в 1020 году, или его преемник Вулнот, смерть которого датируется 1049 годом.

Радиоуглецевый анализ показал, что кости датируются периодом между 987 и 1052 годами. Это соответствует времени жизни обоих возможных кандидатов.

"Мы не знаем года рождения ни одного из них, – отметил Родвелл. – Но оба варианта одинаково возможны, если предположить, что настоятелю было чуть больше 20 лет на момент назначения и около 50 – на момент смерти".

Еще одной подсказкой стало само захоронение. По словам археолога, умершего почтили "добротным" саркофагом, даже если тот был повторно использован. Вероятно, мужчине на момент смерти было от 35 до 49 лет, а его рост составлял около 175 см.

Исследователи также обнаружили внутри каменного гроба остатки белого известкового налета. Он очерчивал место, где когда-то стояла деревянная гробница, со временем сгнившая.

В настоящее время саркофаг экспонируется в Вестминстерском аббатстве, в галереях "Бриллиантового юбилея королевы".

Это не единственная недавняя находка человеческих останков, которая помогает лучше понять средневековую историю Англии. В 2025 году во время раскопок на месте бывшего универмага возле Университета Глостершира археологи обнаружили 317 скелетов и руины средневековой церкви.

В том же году, весной, во время масштабных раскопок в лондонском Тауэре исследователи обнаружили останки 20 человек. Среди них было захоронение XIV века, которое может быть связано с эпидемией Черной смерти.

Другие археологические находки

Напомним, недалеко от древнего Иерихона в Палестине археологи обнаружили три монументальные гробницы возрастом около 2000 лет. Сообщалось, что в погребальных камерах были найдены деревянные гробы, украшенные известняковые саркофаги и фрагменты тканей. Масштаб гробниц, количество погребенных и артефакты дают основания предположить, что они принадлежали представителям зажиточных семей, в частности иерусалимской аристократии. Находка сделана вблизи холма, который исследователи связывают с древним Иерихоном.

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