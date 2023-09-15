Народный депутат связан с ФСБшной сетью, которая действовала в Украине.

В пятницу, 15 сентября, Служба безопасности Украины пришла с обысками к скандальному нардепу Нестору Шуфричу.

Как сообщают источники УНИАН в правоохранительных органах, Шуфрича подозревают в государственной измене.

"Оказывается, Нестор не только регулярно получал по голове в парламентских драках, но и тесно работал с фсбшником и экс-нардепом Владимиром Сивковичем. Тем самым, который из московского офиса координировал работу российской агентуры в Украине. Напомним, именно Сивкович курировал работу бывшего начальника крымского главка СБУ Кулинича, которого лично Малюк (глава СБУ Василий Малюк - УНИАН) задерживал в прошлом году", - говорит источник.

По данным собеседника УНИАН, очевидно, по заданию Сивковича Шуфрич был одним из рупоров Кремля в Украине. Например, рассказывал, что наше государство - искусственное образование.

"Теперь у него будет больше времени почитать за решеткой нормальную историческую литературу", - отметил источник.

Обыски у Шуфрича

Утром 15 сентября ряд каналов и журналистов сообщили, что СБУ якобы задержала нардепа Шуфрича. Затем стало известно, что проводятся обыски в селе Козин Киевской области, где проживает народный избранник.

По данным журналиста Юрия Бутусова, сегодня происходит более 50 обысков по делу Шуфрича.

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