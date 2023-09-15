В пятницу, 15 сентября, Служба безопасности Украины пришла с обысками к скандальному нардепу Нестору Шуфричу.
Как сообщают источники УНИАН в правоохранительных органах, Шуфрича подозревают в государственной измене.
"Оказывается, Нестор не только регулярно получал по голове в парламентских драках, но и тесно работал с фсбшником и экс-нардепом Владимиром Сивковичем. Тем самым, который из московского офиса координировал работу российской агентуры в Украине. Напомним, именно Сивкович курировал работу бывшего начальника крымского главка СБУ Кулинича, которого лично Малюк (глава СБУ Василий Малюк - УНИАН) задерживал в прошлом году", - говорит источник.
По данным собеседника УНИАН, очевидно, по заданию Сивковича Шуфрич был одним из рупоров Кремля в Украине. Например, рассказывал, что наше государство - искусственное образование.
"Теперь у него будет больше времени почитать за решеткой нормальную историческую литературу", - отметил источник.
Обыски у Шуфрича
Утром 15 сентября ряд каналов и журналистов сообщили, что СБУ якобы задержала нардепа Шуфрича. Затем стало известно, что проводятся обыски в селе Козин Киевской области, где проживает народный избранник.
По данным журналиста Юрия Бутусова, сегодня происходит более 50 обысков по делу Шуфрича.