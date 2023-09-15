Нардепу инкриминируют государственную измену, пишет Бутусов.

Служба безопасности Украины пришла с обыском к народному депутату Нестору Шуфричу в селе Козин Киевской области.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, опубликовав фото нардепа во время задержания. По его данным, сегодня происходит более 50 обысков по делу Шуфрича.

"Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем. По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российский пропаганды и продвижения антиукраинской политики. Ему инкриминируют государственную измену", - пишет Бутусов.

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Журналист отметил, что Шуфрич, несмотря на свою пророссийскую деятельность, до сих пор является народным депутатом и главой комитета Верховной Рады.

В Службе безопасности Украины задержание нардепа Шуфрича пока не комментируют.

Шуфрич и его последние скандалы

С началом полномасштабной войны Шуфрич несколько раз попадал в скандальные ситуации. В частности, в марте прошлого года Шуфрича поймали на незаконном фотографировании позиций Вооруженных сил Украины. Скандальный политик объяснил свои действия странно: говорит якобы "делал селфи".

Потом Шуфрич уехал из Украины якобы для лечения ребенка. В ноябре Шуфрич оказался среди членов НОК, но после общественного давления написал заявление, где сложил полномочия.

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