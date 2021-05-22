РФ заявила, что решение о санкциях "не в плоскости подготовки встречи двух президентов".

В Кремле отреагировали на новые санкции Украины против российских граждан и компаний, которые накануне одобрил президент Владимир Зеленский.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он сказал, что введение украинской стороной новых санкций против российских компаний и граждан "лежит не в плоскости" подготовки возможной встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

"Такая практика, очевидно, не в плоскости подготовки встречи двух президентов", – сказал Песков.

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Что этому предшествовало

21 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении срока действия санкций против 674 физических и 138 юридических лиц, связанных с агрессией Российской Федерацией против Украины.

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Автор: Олег Давыгора