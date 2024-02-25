Сейчас украинский лидер не видит предпосылок для диалога с диктатором о мире.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пока не видит вероятности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как заявил Зеленский во время пресс-конференции в воскресенье, 25 февраля, с Путиным пока невозможно садиться за стол переговоров, ведь он не желает слышать никого и ничего.

"Разве возможно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов? Вопрос в юридической и политической плоскости. Мы предложим площадку, на которой он (Путин - УНИАН) сможет согласиться с тем, что он проиграл эту войну, и что это была большая ошибка (она для него маленькая, а для нас - трагедия). Поэтому, должна быть справедливость в этом вопросе", - отметил Зеленский.

Он также заявил, что Украина не проигрывает в этой войне, ведь тяжелее всего было два года назад. Президент подчеркнул, что у нас "нет альтернативы не победить".

"Что такое "Украина проигрывает"? Нас не будет, не будет нашего существования. Нам точно не подходит такой финал борьбы за свою жизнь", - отметил он.

Впрочем, развитие ситуации на поле боя, в частности в вопросах потерь, зависит от партнеров и их поддержки. Зеленский отметил, что Путин сейчас планирует оставаться во главе России до 2030 года. "Мы бы хотели закончить с ним раньше", - добавил Зеленский.

Переговоры с РФ - последние новости

В начале этого года представитель Китая в ООН заявил, что РФ и Украина должны "активизировать взаимодействие", чтобы начать переговоры в ближайшее время. Он сказал, что Китай "всегда выступает за мир и диалог".

Однако в Офисе президента Украины неоднократно подчеркивали, что Украина может начать переговоры с РФ, когда оккупационная армия получит определенные тактические поражения.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок опровергла заявления о том, что западные страны препятствуют переговорам Украины с РФ.

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