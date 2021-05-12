В ОГП также подтвердили, что нардепу вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении еще вчера, 11 мая. Именно с этой даты он обрел статус подозреваемого.

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Это следует из сообщения, обнародованного пресс-службой Офиса генпрокурора. В нем говорится о процессуальных действиях, которые были проведены с подозреваемым нардепом.

"Подчеркиваем, что народному депутату Украины сообщено о подозрении 11 мая 2021 года в порядке и способом, предусмотренном УПК Украины. В связи с этим он приобрел статус подозреваемого именно с этой даты.

В этот же день он был вызван для проведения следственных и процессуальных действий именно в статусе подозреваемого. После его прибытия в офис Генерального прокурора, по требованию народного депутата и его защитников, им был предоставлен экземпляр врученного 11 мая 2021 года уведомления о подозрении для ознакомления, с целью обеспечения права на защиту», - говорится в сообщении.

В Офисе также подтвердили, что нардепу вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Защита Медведчука не согласна с позицией офиса генпрокурора. Адвокат политика Богдан Коваль ранее заявил, что подозрение не было вручено в соответствии с нормами УПК.

«Мы считаем, что нам не сообщили о подозрении, и поэтому лицо не является привлеченным к ответственности в понимании Уголовно-процессуального кодекса, поскольку нам предоставили копию подозрения, а не оригинал», - сказал он.

Напомним, Медведчук сегодня прибыл в офис генерального прокурора. Вместе с ним прибыли депутаты от ОПЗЖ и адвокаты. Он пробыл в Офисе более двух часов, а после этого заявил, что считает дело против себя политически мотивированным, а обвинения бездоказательными.

Подозрение Медведчуку: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала уведомление о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 (госизмена) и 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение Медведчуку касается трех преступных эпизодов.

В то же время сотрудники СБУ устроили обыски в двух киевских домах Медведчука и офисе его партии ОПЗЖ.

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Автор: Дмитрий Захаров