Политик заявил, что вчера вместе с супругой находился за пределами Киева.

Кум Путина, украинский парламентарий Виктор Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора. Правоохранители со вчерашнего дня ищут его, чтобы вручить подозрение в госизмене.

В общении с журналистами Медведчук сообщил, что свое подозрение не читал, так что комментировать его не может. Вместе с ним прибыли его адвокаты

Политик заявил, что вчера вместе с супругой находился за пределами Киева. Он также подчеркнул, что не собирается скрываться.

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Автор: Дмитрий Захаров