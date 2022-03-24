Бывший чиновник отметил, что остается в Украине.

Бывший министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко объяснил, почему ушел в отставку из-за состояния здоровья.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Я сделал все, чтобы по максимуму наладить работу. Но сейчас я веду войну не только с нашим общим врагом, но и с тяжелой наследственной болезнью. Она не имеет прописки, из-за нее состояние моего здоровья постоянно ухудшается. Поэтому я вынужден оставить должность министра агрополитики – с тяжелым сердцем, но с искренней верой в обновленное Министерство аграрной политики и продовольствия Украины", - сообщил Лещенко.

Он подчеркнул, что остается в Украине.

"Опережая все вопросы: я остаюсь в Украине и с Украиной. А потом буду совместно со всеми отстраивать нашу страну после победы", - подчеркнул бывший министр.

Уже известно, кто стал преемником Лещенко на посту министра агрополитики.

Как сообщал УНИАН, в июне 2020 года Кабинет министров назначил Романа Лещенко председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра. До этого он был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

В декабре 2020 года Лещенко стал министром аграрной политики и продовольствия Украины. 24 марта 2022 года в Верховную Раду поступило заявление Лещенко об отставке с должности министра.

В ноябре стало известно, что правоохранители предотвратили покушение на Лещенко.