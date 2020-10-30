Председатель КСУ подчеркнул, если будет мотивировано требование о его отставке, то его рассмотрят на специальном заседании Конституционного суда.

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не планирует уходить в отставку из-за ситуации с решением суда.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тупицкий заявил на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов о том готов ли он ради преодоления "конституционного кризиса" подать в отставку.

"Требования, чтобы я подал в отставку, я не слышал. А если таково имеется, то оно должно быть мотивированное ... Тогда мы это решим объективно на специальном заседании Конституционного суда Украины", - отметил он.

Тупицкий подчеркнул, что пока речь идет о прекращении полномочий всего состава КСУ, а не о его отставке.

"Такой вопрос пока не возникал, если будет такой ультиматум, то я вас приглашу на обсуждение ... А по требованию того или иного лица, принеся присягу народу Украины, я не собираюсь этого делать", - отметил председатель суда.

Скандальное решение КСУ

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Антонина Доломанжи