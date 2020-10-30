По словам Вениславского, для кандидатов в судьи КСУ предусмотрена специальная проверка.

Новый состав Конституционного суда Украины может быть назначен в срок до двух месяцев.

Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, пишет "Обозреватель".

"Я прогнозирую, что и Верховная Рада, и президент Зеленский могут назначить судей КСУ в срок до двух месяцев", - прогнозирует он.

По словам Вениславского, обновить состав Конституционного суда раньше вряд ли получится, поскольку предусмотрена специальная проверка кандидатов, которая занимает минимум месяц, а еще нужно 10 дней на сбор документов и другие процедуры. Он уточнил, что на 8-10 декабря запланирован Съезд судей, на котором они также могут избрать новых 6 представителей по своей квоте.

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"Если мы в ближайшие дни примем этот законопроект (Зеленского, - ред.), то съезд судей сможет успеть заполнить свою квоту, и мы получим полноценный адекватный состав суда до конца года", – заявил Вениславский.

Вениславский также не думает, что двухмесячное существование Украины без действующего состава КСУ приведет к коллапсу.

"Не приведет к коллапсу, потому что в данном случае антиконституционная деятельность действующего состава Конституционного суда приносит больше вреда интересам государства и гражданам Украины, чем отсутствие Конституционного суда в течение двух месяцев", – сказал он.

Атака КСУ на антикоррупционные органы: что произошло

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КСУ признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

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Автор: Юрий Годован