Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не видит ничего удивительного в том, что в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз в оккупированном Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.
На вопрос журналиста, не видит ли он ничего удивительного в том, что председатель КСУ имеет в своей собственности землю в Крыму, оформленную по оккупационному законодательству, Тупицкий ответил: "Нет, не вижу!".
Когда же журналисты начали подчеркивать, что Тупицкий действовал по российскому оккупационному законодательству при оформлении договора купли-продажи, он спросил: "А что мне нужно было делать?".
Представители СМИ пытались задать председателю КСУ еще несколько вопросов о его земельном участке, однако он вышел из зала, где проходил брифинг.
Ранее на брифинге Тупицкий заявил, что не задекларировал участок в оккупированном Крыму из-за того, что не знал, каким образом это сделать.
Он заверил, что его "единственная вина" заключается в том, что он не обратился в НАПК, чтобы этот орган разъяснил ему, как этот вопрос решить.
Как известно, 28 октября в программе "Схемы" было сообщено, чтоТупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Кореизе, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах.
Напомним, ранее сообщалось, что директор НАБУ Артем Сытник также скрыл факт продажи женой в 2017 году земельного участка в оккупированном Севастополе за 900 000 российских рублей в соответствии с законодательством страны-оккупанта, с уплатой пошлины в бюджет, и не указал это в декларации.
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