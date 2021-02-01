Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий оспаривает в Верховном суде указ президента Владимира Зеленского о своем отстранении от должности судьи КСУ.
Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
"1 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, в котором истец обжалует Указ Президента Украины от 29 декабря 2020 года № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины "с момента его принятия", - говорится в сообщении.
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Как свидетельствуют размещенные на портале "Судебная власть" данные, истцом по делу указан Тупицкий, а ответчиком - Зеленский.
Тупицкий просит признать указ противоправным и недействительным.
По делу №9901/20/21 уже определена коллегия судей. Его будут рассматривать такие судьи: Ян Берназюк (председательствующий судья, судья-докладчик), Лариса Мороз, Анна Бучик, Игорь Железный, Андрей Рыбачук.
Скандал с Тупицким: что было раньше
- 28 декабря 2020 года председатель КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
- В КС заявили о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого.
- 30 декабря сотрудники УГО не пускали Тупицкого на рабочее место. Позже он прошел в здание суда по гостевому пропуску. 19 января 2021 года работники УГО опять не допустили Тупицкого в здание суда.
- В тот же день в ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследованию дела, в котором является подозреваемым. В бюро также отметили, что Тупицкий после получения уведомления о подозрении "имитирует его невручение, неприобретение статуса подозреваемого, посещая рабочее место".
- В то же время в Управлении госохраны объяснили, что не допускают Тупицкого в здание Конституционного суда по обращению ГБР.
- Вместе с тем 19 января Тупицкий в письме к генпрокурору заявил о готовности принять участие в процессуальных действиях в рамках открытого в отношении него уголовного производства.
- 20 января сотрудники УГО снова не пускали Тупицкого и еще двух судей КС - Александра Касминина и Владимира Мойсика - на их рабочие места.
- В дальнейшем Касминину и Мойсику все же удалось попасть на свои рабочие места, однако Тупицкого так и не пустили. Он вызвал полицию, написал заявление о преступлении и препятствовании своей деятельности, после чего уехал.
- 21 января Тупицкого также не допустили в КС. После этого он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой созвать заседание СНБО из-за действий сотрудников УГО по «блокированию работы» Конституционного суда. По убеждению Тупицкого, существует реальный риск, что «сценарий блокирования», который сейчас реализуется в отношении Конституционного суда, может быть применен к другим государственным органам и государственным деятелям.
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