Председатель КСУ просит признать указ противоправным и недействительным.

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий оспаривает в Верховном суде указ президента Владимира Зеленского о своем отстранении от должности судьи КСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"1 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, в котором истец обжалует Указ Президента Украины от 29 декабря 2020 года № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины "с момента его принятия", - говорится в сообщении.

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Как свидетельствуют размещенные на портале "Судебная власть" данные, истцом по делу указан Тупицкий, а ответчиком - Зеленский.

Тупицкий просит признать указ противоправным и недействительным.

По делу №9901/20/21 уже определена коллегия судей. Его будут рассматривать такие судьи: Ян Берназюк (председательствующий судья, судья-докладчик), Лариса Мороз, Анна Бучик, Игорь Железный, Андрей Рыбачук.

Скандал с Тупицким: что было раньше

28 декабря 2020 года председатель КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

В КС заявили о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого.

30 декабря сотрудники УГО не пускали Тупицкого на рабочее место. Позже он прошел в здание суда по гостевому пропуску. 19 января 2021 года работники УГО опять не допустили Тупицкого в здание суда.

В тот же день в ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследованию дела, в котором является подозреваемым. В бюро также отметили, что Тупицкий после получения уведомления о подозрении "имитирует его невручение, неприобретение статуса подозреваемого, посещая рабочее место".

В то же время в Управлении госохраны объяснили, что не допускают Тупицкого в здание Конституционного суда по обращению ГБР.

Вместе с тем 19 января Тупицкий в письме к генпрокурору заявил о готовности принять участие в процессуальных действиях в рамках открытого в отношении него уголовного производства.

20 января сотрудники УГО снова не пускали Тупицкого и еще двух судей КС - Александра Касминина и Владимира Мойсика - на их рабочие места.

В дальнейшем Касминину и Мойсику все же удалось попасть на свои рабочие места, однако Тупицкого так и не пустили. Он вызвал полицию, написал заявление о преступлении и препятствовании своей деятельности, после чего уехал.

21 января Тупицкого также не допустили в КС. После этого он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой созвать заседание СНБО из-за действий сотрудников УГО по «блокированию работы» Конституционного суда. По убеждению Тупицкого, существует реальный риск, что «сценарий блокирования», который сейчас реализуется в отношении Конституционного суда, может быть применен к другим государственным органам и государственным деятелям.

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Автор: Антонина Доломанжи