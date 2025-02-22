Американский президент считает, что это просто необходимо.

Для того, чтобы прекратить войну в Украине, президент Владимир Зеленский должен встретиться с российским диктатором Путиным.

С такой инициативой выступил президент США Доналд Трамп. "Путин и Зеленский должны будут встретиться. Знаете, почему? Мы хотим положить конец убийству миллионов людей", - объяснил свою точку зрения Трамп.

Он снова напомнил о соглашении по добыче полезных ископаемых и выразил надежду, что Украина "в ближайшее время" подпишет его, пишет "Немецкая волна". "Они очень мужественны во всех отношениях, которые только можно себе представить. Но мы тратим деньги на страну, которая находится очень, очень далеко", - сказал Трамп.

Видео дня

Также американский президент опроверг данные СМИ о том, что он собирается к Путину на парад 9 мая.

Трамп и война в Украине

Президент США настаивает на соглашении о скорейшем прекращении войны и провел отдельные телефонные разговоры как с Зеленским так и с Путиным.

Его главные представители уже встретились с россиянами в Саудовской Аравии на переговорах, на которых не было представителей Украины и Евросоюза. Это серьезно обеспокоило союзников США.

В связи с этм госсекретарь Марко Рубио даже звонил европейским лидерам, чтобы успокоить их и объяснить ситуацию.

Вас также могут заинтересовать новости: