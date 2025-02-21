Издание отметило, что госсекретарь подробно объяснил европейским союзникам, что означают эти переговоры и заверил, что беспокоиться не о чем.

Госсекретарь США Марко Рубио в частном порядке пытался снять напряжение среди европейских лидеров, которые выразили обеспокоенность переговорами американской стороны с россиянами.

ИзданиеThe New York Times узнало, что Рубио по телефону разговаривал в частности с чиновниками из Великобритании, Франции, Германии и Италии. Американский чиновник пытался заверить европейских союзников, что переговоры в Саудовской Аравии не являются резким отходом от американской политики.

Издание отметило, что во время разговора Рубио объяснял, почему украинцы и европейцы не были на переговорах в Эр-Рияде. Он пояснил, что США пошли на это, поскольку большая часть разговора была касалась двусторонних вопросов США и РФ. В частности стороны обсудили снятие ограничений в отношении их посольств, которые были закрыты в обеих странах. Переговоры о снятии этих дипломатических ограничений стали бы первой проверкой намерений России, высказал мнение Рубио.

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Также он сообщил союзникам в Европе, что пока рано делать выводы, серьезно ли россияне настроены, но, по его словам, они дали понять, что дальнейшие переговоры можно проводить.

Рубио даже заявил, что администрация Трампа не планирует навязывать Украине и Европе условия каких-либо двусторонних соглашений с Россией. Он также заверил, что США не отменят санкции против России, хотя допустил некоторое ослабление, если Кремль начнет делать шаги, которые хотят видеть американские власти.

Кроме того, госсекретарь сказал, что у Трампа заметили, что РФ может попытаться использовать переговоры для раскола на Западе или ослабления своей изоляции.

Издание отметило, что тон диалога Рубио с европейскими политиками был более примирительным, чем публичные заявления некоторых представителей Трампа. В конце разговора госсекретарь пообещал держать союзников в Европе в курсе дела и призвал к единству.

Переговоры с РФ

18 февраля в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и РФ. Участие в ней принимали госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, спецпредставитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков.

По итогам встречи Рубио сделал заявление, что США и РФ договорились о четырех ключевых принципах по итогам переговоров.

Комментируя эти переговоры, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Трамп не будет говорить с российским диктатором Путиным на равных, и США не воспринимают сегодняшнюю Россию как ровню, поэтому сразу разгонять не стоит.

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