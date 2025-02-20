Стармер выразил свою поддержку президенту Зеленскому, как демократически избранному лидеру Украины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "абсолютно разумно прекращать выборы во время войны".

"Премьер-министр выразил свою поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и сказал, что абсолютно разумно прекращать выборы в военное время, как Соединенное Королевство делало во время Второй мировой войны", - говорится в сообщении на сайте британского правительства.

При этом британский премьер сказал, что поддерживает усилия США для достижения мира в Украине.

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Тема выборов в Украине

Тема выборов презадента Украины встала с новой силой после того, как во вторник представители США и РФ провели в Саудовской Аравии переговоры по Украине. После них Трамп начал заявлять, что Украине необходимы выборы.

Как известно требование провести выборы является одним из главных в арсенале российского диктатора Путина.

Как написало издание The Telegraph, устранение Зеленского - это главная цель Путина, поскольку никто не сделал больше, чтобы помешать амбициям Кремля поработить Украину. "То, что спецслужбы ФСБ РФ не смогли его убить, считается позором. Лучшая надежда, как теперь считает Кремль - это подтолкнуть к выборам, вмешаться в них по обычной схеме и поставить промосковскую марионетку, которая подпишет унизительное мирное соглашение, от которого Зеленский наверняка откажется", - отметили журналисты.

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