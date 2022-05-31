По его словам предоставление этого статуса Украине в июне не предвидится из-за такой оппозиции.

Почти все крупные страны-члены Евросоюза выступают против предосавления Украине статуса кандидата на вступление.

Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, передает tgcom24.

По его словам предоставление этого статуса Украине в июне не предвидится из-за такой оппозиции.

"Я поддерживаю с самого начала вхождение Украины в ЕС. Все крупные страны ЕС возражают против статуса кандидата Украины в ЕС, исключая Италию", - пояснил он.

При этом Драги отметил, что Еврокомиссия рассматривает введение ускоренной процедуры.

Кроме того, итальянский премьер прокомментировал решение о введении эмбарго на 90% российской нефти. По словам Драги, достижение такого соглашения - "это полный успех".

"Эти санкции будут действовать очень, очень, очень долго. Так что все торговые линии будут изменены, на много лет, если не навсегда. Максимальный момент воздействия санкций против России будет этим летом", - спрогнозировал Драги.

Как сообщал УНИАН, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина отвергает попытки отыскать альтернативу ее членству в ЕС и хочет получить статус кандидата.

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