В Минобороны рассказали, как изменения в составе ТКГ в Минске могут повлиять на переговорный процесс

От Минобороны к работе Трехсторонней контактной группы присоединится заместитель министра.

Министр обороны Украины Андрей Таран надеется, что привлечение представителей украинской власти к работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе поможет перезагрузить Минский процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

В частности, его спросили об отношении к инициативе переформатирования Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске с более широким задействованием людей.

«Мы идем вперед и надеюсь, что эти изменения позволят нам перезагрузить Минский процесс. Со стороны Министерства обороны Украины также был определен человек на уровне заместителя министра обороны, который будет участвовать в этих переговорах», - заявил Таран.

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При этом он не сказал, какой именно из его заместителей присоединится к работе в ТКГ.

Отвечая на уточняющий вопрос, как перезагрузка ТКГ может привести к реальным результатам, министр обороны сказал: «поживем, увидим».

Как сообщал УНИАН, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина выступает за повышение уровня представительства в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, приобщив к переговорному процессу вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который станет заместителем представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

Сегодня президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав переговорной группы от Украины.