По факту нарушения карантина в гостинице на Подоле полиция уже начала уголовное производство.

Нардеп от правящей партии "Слуга народа" Николай Тищенко снова отметился нарушением карантина, устроив пышную вечеринку в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской. По факту нарушения карантина в гостинице на Подоле полиция Киева уже начала уголовное производство. А в соцсетях нардепу припоминают прошлогодний карантинный скандал с его рестораном "Велюр".

"У Коли Тищенко в партии слуг очень важная роль. Время от времени напоминать всей стране, кто на самом деле в доме хозяин", - написал блогер Андрей Плахонин.



"Думаете, нельзя вляпаться два раза в один и тот же скандал? Зря так думаете! Можно! Доказано Николаем Тищенко, который прямо сейчас празднует ДР своей жены в какой-то гостинице", - прокомментировала бывшая пресс-секретарь киевской прокуратуры, журналист и блогер Алена Яхно.

Блогер Мирослав Олешко напомнил, что большинство ресторанов терпят убытки из-за карантинных ограничений, а больницы все еще забиты больными коронавирусом.

"Все рестораны Киева терпят убытки. И работают на вынос. Локдаун. Клиники забиты, люди умирают ежедневно. Ресторан отеля Слуги народа Скичко открыт. Принимает банкет для жены Тищенка, кума Ермака. Празднуют, гуляют, едят, столы накрыты на сотню гостей - они же власть, боги. А вы, рабы, сидите по домам, без транспорта. В***дки. Просто в***дки", - написал Олешко.

Реакция "Слуги народа"

Глава партии Александр Корниенко заявил изданию "Страна", что в СН ожидают комментария от самого Тищенко.

"Дальше будем уже это обсуждать. Нужно понять сначала, что он сделал, а потом применять санкции. Действительно разобраться, дома это или нет... Если ресторан работает во время карантина, наверное, санкции должны быть не только к Николаю, но и к ресторану", - сказал Корниенко.

По его словам, руководство политсилы сейчас изучает имеющуюся информацию.

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Новый скандал с Тищенко: что произошло

Нардеп от правящей "Слуги народа" Николай Тищенко снова отметился нарушением карантина. По данным СМИ, депутат решил устроить пышную вечеринку в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской.

По предварительной информации, она прошла в ресторане гостиницы Fairmont. Условия локдауна в Киеве запрещают работу ресторанов отелей в любое время суток, кроме утреннего.

Один из помощников нардепа заявил, что празднование дня рождения жены Тищенко проходило дома у "слуги народа". Впрочем, журналистам удалось зафиксировать его машину возле отеля, где, предположительно, состоялась вечеринка.

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Автор: Денис Прядко