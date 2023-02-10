В СМИ Пикулика обвиняют в незаконном строительстве и лоббировании интересов различных застройщиков в местном совете.

Юлия Тимошенко намерена лишить мандата депутата Ирпенского городского совета от ВО "Батькивщина" Александра Пикулика, который устроил стрельбу из наградного оружия в одном из ресторанов города. Об этом стало известно во время визита лидера ВО "Батькивщина" в местный совет, пишут "Подробиці".

По словам заместителя командира Теробороны Ирпеня Сергея Глухоцкого, после того как он рассказал Юлии Тимошенко о том, как Пикулик щеголял оружием в одном из ресторанов Ирпеня и, выстрелив, чуть не угодил в женщину, лидер партии заявила, что намерена лишить Пикулика мандата.

Часть их разговора была записана на видео. "Скажите, пожалуйста, почему наши погибшие товарищи не получили до сих пор статус, а ваш однопартиец Александр Пикулик, который получил наградное оружие, не военнослужащий, стреляет из него в ресторанах?" - спросил у председателя партии "Батькивщина" Сергей Глухоцкий.

Видео дня

"Кошмар ... что-то будем делать, ему нужно сдать это оружие, мы это знаем, я сегодня об этом услышала", - ответила Юлия Тимошенко.

Александр Пикулик - депутат Ирпенского городского совета. Он возглавляет комиссию земельных отношений, лесных и природоохранных вопросов. По словам его коллег, Пикулик не является частым гостем заседаний.

В СМИ его обвиняют в незаконном строительстве и лоббировании интересов различных застройщиков в местном совете. Александра Пикулика неоднократно задерживала полиция.

В частности осенью правоохранители остановили черный Range Rover, за рулем которого был Пикулик в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не только оказывал сопротивление полицейским, но и угрожал наградным оружием. Чтобы угомонить депутата, на место происшествия выехало сразу три экипажа полиции. Однако в дальнейшем ему удалось избежать ответственности.

Недавно Пикулик выступил против сноса рекламной конструкции одного из своих жилых комплексов на въезде в г. Ирпень и установки там мемориальной стелы "Город-герой".

Сейчас, по данным СМИ, из-за действий Пикулика сотни ирпенцев остались без жилья и денег. В частности речь идет о ситуации вокруг ЖК "Центральный премиум". Там более 300 семей, имущество которых пострадало в результате войны, уже почти год не могут получить ключи от своих квартир.

На восстановление жилого комплекса инвесторы оплатили представителям компании Пикулика по 30 долл. за кв. м. Впрочем квартиры "Центральный премиум" так и остаются непригодными для жизни.