Поврежденный жилой комплекс уже полгода не могут привести в порядок.

Владельцы квартир ЖК "Центральный Премиум" в Ирпене обвинили застройщика в своеволии, из-за которого более 300 семей во время войны остались под открытым небом. Об этом сообщает Цензор.нет.

Еще в начале войны упоминавшийся жилой комплекс получил повреждения. На его восстановление представители компании застройщика собрали с владельцев квартир по 30$ за кв. м., обещая не только восстановить дома, но и вернуть средства после получения компенсации от государства.

Впрочем уже более полугода работы ведутся преимущественно в части коммерческой недвижимости. Сами же инвесторы не могут получить от застройщика ни какого-либо конкретного плана действий, ни даже доступа к собственному жилью.

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По словам экономического эксперта Светланы Кушнир, не меньшее возмущение среди владельцев вызывают и сметы на ремонты, которые им периодически присылают в чат представители застройщика. В них стоимость работ завышена, а 15% от нее дополнительно выделяется на "административные расходы".

Инвесторы убеждены, что таким образом Александр Пикулик и представители его компании пытаются отремонтировать только коммерческие площади в ЖК, чтобы впоследствии продать их. В то же время судьба тех, кто уже выплатил полную стоимость квартир, застройщика не интересует.

"Люди несколько месяцев подряд не могут добиться справедливости. Много семей уже просто не имеют средств на жизнь, ведь в строительство и "ремонт" они инвестировали все свои сбережения", - отмечается в материале.

Кушнир призывает вмешаться в ситуацию правоохранительные органы, в поле зрения которых Пикулик уже попадал. Осенью 2020 года полиция остановила черный Range Rover, за рулем которого был Пикулик в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не только оказывал сопротивление, но и угрожал наградным оружием. Чтобы угомонить депутата, на место происшествия выехало сразу три экипажа полиции. Однако в дальнейшем Пикулику удалось избежать ответственности.

"Самым вопиющим доказательством безнаказанности и вседозволенности Пикулика является, наверное, стрельба в Ирпенском ресторане Sapori Veri. Там в начале прошлой зимы депутат навеселе щеголял тем же наградным оружием, а потом едва не попал в женщину. И, не смотря на следы от пуль и свидетельства очевидцев, он так и не понес за это ответственности", - отмечает эксперт.

Напомним, Александр Пикулик является депутатом Ирпенского городского совета. Он возглавляет комиссию земельных отношений, лесных и природоохранных вопросов. В СМИ его неоднократно обвиняли в незаконном строительстве и лоббировании интересов различных застройщиков в местном совете.

Недавно он выступил против сноса рекламной конструкции одного из своих жилых комплексов на въезде в г. Ирпень и установке там мемориальной стелы "Город-герой".