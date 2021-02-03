Он считает решение о введении санкций "проявлением действительно государственной позиции".

Министр внутренних дел заявляет, что телеканалы, в отношении которых решением Совета национальной безопасности и обороны введены санкции, системно занимались "грубой антиукраинской пропагандой".

Об этом говорится в его заявлении по поводу указа президента Украины о введении в действие решение СНБО о применении санкций.

Аваков отметил, что уже семь лет идет война, которая уже унесла жизни десятков тысяч украинцев.

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"Эта война идет на всех фронтах: на суше, на море, в воздухе и в информационном пространстве", - уточнил Аваков.

По его убеждению, решение о прекращении работы некоторых телеканалов, "которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой, крайне важно для безопасности страны". Он отметил, что материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, "являются вполне достаточными и исчерпывающими".

"Не надо путать понятие "свобода слова" с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора. Война - время непростых решений. Нужны решительные шаги для отстаивания интересов государства и защиты людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда за деньги агрессора", - заявил Аваков.

Он считает решение о введении санкций "проявлением действительно государственной позиции".

Аваков заверил, что МВД как орган власти, который, в том числе, отвечает за внутреннюю безопасность государства, "будет четко и в рамках закона выполнять решение СНБО, указ президента Украины и защищать интересы граждан Украины".

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Запрет телеканалов Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Вместе с тем телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", на которые были наложены санкции в связи с решением Совета национальной безопасности и обороны, со стороны Российской Федерации.

Телеканалы Тараса Козака: что известно

12 октября 2018 Тарас Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 години") с оценкой 41-42 миллионов гривень.

В декабре 2018 Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украина, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 миллиона гривень.

В 2019 году Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik.

4 октября 2018 Верховная Рада поддержала обращение к СНБО о введении санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

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Автор: Надя Пришляк