Сегодня ВАКС удовлетворил соответствующее ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро.

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Александра Януковича, сына экс-президента Украины Виктора Януковича, по делу о завладении резиденцией "Межигорье".

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сегодня ВАКС удовлетворил соответствующее ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщал УНИАН, 28 июля НАБУ и САП обратились в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу и его сыну Александру Януковичу.

Януковичи являются подозреваемыми в деле о завладении резиденцией "Межигорье". НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. Действия экс-президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, его сына - по ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УКУ.

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Имущество государственной резиденции "Межигорье" в Вышгородском районе Киевской области, где с 2010 по 2014 год проживал Янукович, было арестовано судом в июле 2015 года. В начале июля 2018 года суд передал "Межигорье" в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

7 октября 2021-го ВАКС заочно арестовал экс-президента Януковича.

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Автор: Антонина Доломанжи