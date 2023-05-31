Письмо с разрешением на выезд было выдано по просьбе другой структуры с сектора сил безопасности и обороны Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны прокомментировали данные о том, что депутат Киевсовета Владислав Трубицын, которого обвиняют во взяточничестве, смог выехать за границу с разрешения главы ведомства Кирилла Буданова.

Как отметило радио Свобода, фигурант уже уже дважды не появлялся на заседании Высшего антикоррупционного суда и смог выехать за границу в мае благодаря письму за подписью руководителя ГУР Кирилла Буданова.

В ГУР подтвердили, что предоставляли Трубицыну письмо о содействии по выезду из страны, при этом утверждают, что сделали это по просьбе другой структуры, но какой именно назвать отказались.

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"Письмо было выдано по просьбе другой структуры составляющей сектора сил безопасности и обороны Украины в рамках взаимодействия с этой структурой и по ее официальному обращению. Я не могу назвать эту структуру, возможно, это будет сделано позже", - прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов.

Дело Трубицына

Депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын, которого САП и НАБУ обвиняют во взяточничестве, 13 мая выехал за границу с разрешения председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнеки на основании письма от главы ГУР.

По данным журналистов депутат выехал через пункт пропуска "Рава-Русская" на своем автомобиле Mercedes S 600 и не вернулся в Украину, из-за чего прокурор САП инициировал его объявление в международный розыск.

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