В зале суда присутствуют более 10 народных депутатов от ОПЗЖ.

Печерский районный суд города Киева начал рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому в государственной измене народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку.

Как передает корреспондент УНИАН, в зале присутствуют более 10 народных депутатов от ОПЗЖ.

Заседание началось с того, что прокуроры приобщили к материалам ходатайства новые материалы. После этого судьей Светланой Волковой был объявлен перерыв на час, чтобы адвокаты Медведчука могли ознакомиться с этими материалами.

Поддержать народного депутата к зданию суда пришли несколько десятков "титушек".

Суд над Медведчуком

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Промінь" ("Луч").

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Казак находится за пределами Украины.

Медведчуку суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. 9 июля мера пресечения была продлена до 7 сентября.

7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу против депутатов от "ОПЗЖ" до 11 ноября.

Автор: Дмитрий Хилюк