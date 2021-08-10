Двум нардепам совсем не доверяют свыше 50% опрошенных граждан, выяснил Центр Разумкова.

Украинцы чаще всего выражали доверие президенту Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, а лидерами по уровню недоверия являются нардеп от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум главы РФ Владимира Путина Виктор Медведчук и бывший президент, народный избранник и глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Медведчуку совсем не доверяют 55,8% опрошенных, Порошенко – 51,6%, Зеленскому – 32,8%, а Разумкову – 23,7%, свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая служба Центра Разумкова.

По результатам опроса, президенту полностью доверяют 11,9% респондентов, Медведчуку – 4,3%, Порошенко – 6,8%, а Разумкову – 4,0%.

"Ко всем политикам и государственным чиновникам, чья фамилия была представлена в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие. Несколько чаще, по сравнению с другими, доверие высказывается… Зеленскому (ему доверяют 33% опрошенных, однако не доверяют 61%) и… Разумкову (соответственно, 32% и 49%)", – выяснили социологи.

Читайте такжеВыборы в Раду: социологи выяснили, каким партиям "светят" места в парламентеЦентр Разумкова проводил опрос с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Опрошены 2 тыс. 19 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, исключение – подконтрольная боевикам часть Донбасса и захваченный Россией Крым.

Напомним, в начале марта Центр Разумкова провел опрос и выяснил, что Владимиру Зеленскому полностью не доверяли 34,1% респондентов, Виктору Медведчуку – 56,9, Петру Порошенко – 51,2%, а Дмитрию Разумкову – 21,6%.

По сведения социологов, тогда Зеленскому полностью доверяли 9,5%, Медведчуку – 4,5%, Порошенко – 8,7%, а Разумкову – 4,8%.

Авторы: Таня Поляковская, Екатерина Присяжнюк